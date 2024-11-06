Dilan Polat ve Engin Polat Boşanıyor mu? Dilan Polat Sessizliğini Bozdu
Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları nedeniyle tutuklanmış, ardından tahliye edilmişti. Son olarak, çiftin boşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Dilan ve Engin Polat boşanma iddiaları hakkında sessizliğini bozdu.
Kaynak: Söylemezsem Olmaz
Geçen yıl kara para aklama suçlamasıyla tutuklanarak 9 ay cezaevinde kalan Dilan Polat, 19 Ağustos 2024’te serbest bırakılmıştı. Son dönemde kardeşiyle bir partide çekilen görüntüleri nedeniyle "hayasızca hareketler" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmış, gözaltına alınarak ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Her hareketiyle dikkat çeken Polat hakkında gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.
BOŞANMA İDDİASI GÜNDEME DÜŞTÜ
Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları nedeniyle birlikte tutuklanmış, ardından tahliye edilmişti. Çift, sık sık maddi durumlarının güçlü olduğunu belirtse de, Dilan Polat Instagram üzerinden reklam yapmaya başlamıştı. Son olarak, ikilinin boşanacağı iddiası ortaya atıldı.
"ALTINDA ÇOK FARKLI SEBEPLER VAR"
Beyaz TV'deki "Söylemezsem Olmaz" programında Didem Delen, "Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyorlar. 19 Aralık'ta suç iddialarıyla ilgili mahkemeleri var. Boşanma için başvuru yapılmış. İkinci mahkeme zamanı boşanmış bir çift olacaklar. Neden boşanıyorlar? Geçimsizlik sebebiyle değil; altında çok farklı sebepler var. Şirketler Dilan Polat’ın üzerine... Engin Polat, cezai indirimden faydalanmak istiyor" dedi.
"BENİM EVİM SENSİN"
Boşanma iddialarına sosyal medyadan yanıt veren Dilan Polat, “Söyleyin de o tarihte orada olalım” paylaşımını yaptı.
Ardından eşiyle bir konuşmasını paylaşıp “Emlakçıdaymışsın, Engin evi terk ediyormuşsun” diyerek iddiaları tiye aldı. Engin Polat ise “Benim evim sensin” yanıtıyla karşılık verdi.