Mahkemelik Olanlar Dikkat: İlk Kez Bu Kentte Uygulandı, Anında Karar Veriliyor

Her yıl milyonlarca turistin kente gelirken ya da giderken kullandığı Antalya Havalimanı'nda 3 ay önce 100 metrekarelik mahkeme kuruldu.

Adalet Bakanlığı tarafından kurulan mahkeme, bekleme salonu, savcı görüşme odası ve duruşma salonu olmak üzere 3 bölüme ayrılıyor. Mahkemeye, bilet işlemleri sırasında ya da havalimanı girişinde yapılan kontrollerde haklarında yakalama kararı bulunduğu belirlenen vatandaşlar ve yabancılar çıkarılıyor.

KARARLAR ÇOK HIZLI ŞEKİLDE ALINIYOR

Haklarında yakalama kararı olup havalimanında belirlenenler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıkıyor. Türkiye'nin dört bir yerinden sistemle salona bağlanan hakimler, kısa sürede ilgili kişi ya da kişilerin ifadelerini alıp, duruşmayı karara bağlıyor.

Mahkemede duruşmalar, birkaç dakika içinde tamamlanıyor. Hakimin ifade işlemi sonrası serbest bırakılan kişi ya da kişiler, haklarında yurt dışı yasağı kararı yoksa uçaklarına binerek yurt dışına uçuşları varsa yolculuk edebiliyor.

“CİDDİ ZAMAN KAYBI YAŞANIYORDU”

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, Antalya Havalimanı'nın yolcu trafiğinin artmasını dikkate alarak böyle bir hizmeti vermeye karar verdiklerini ifade etti.

Hizmetin 3 aydır sürdüğünü belirten Tabar, Haklarında yakalama kararı bulunan kişiler, Antalya Havalimanı'nda yakalandıklarında, burası olmadan önce kolluk birimlerince Antalya Adliyesi'ne götürülüyordu. Ciddi zaman kaybı yaşanıyor, yolcuların uçuşlarını kaybetme ve yeni bilet alma durumu oluyordu. Saat 08.30'dan 20.30'a kadar burası hizmet veriyor. Hizmete başladığından bu yana 268 kişinin ifadesi alındı. 1 kişi de tutuklandı" diye konuştu. Başsavcı Vekili Tabar, ayrıca başsavcılık tarafından iki savcının da havalimanı mahkeme salonunda görevlendirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA