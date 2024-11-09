CHP'li Belediye Rojda'nın Konserini İptal Etti: 'Esenyurt' Dosyasında Gerekçeydi!

İstanbul Küçükçekmece Belediyesi, sanatçı Rojda’nın 17 Kasım’da yapılması planlanan konserini iptal etti.

Rojda’nın Esenyurt’ta verdiği konser Esenyurt Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutukluluk gerekçelerinden biri olmuştu.

ROJDA’DAN İPTALE TEPKİ

Sanatçı Rojda yaptığı açıklamada “Belediye başkanlığının bu keyfi yasakçı tutumu açıkça Kürt kültürüne ve sanatına tahammülsüzlüğü göstermektedir” şeklinde tepki gösterdi.

17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenmesi planlanan konser için sanatçı ile belediye arasında sözleşme imzalandığı ve salon parasının peşin olarak ödendiği belirtildi.

Konserin iptal edilmesini sanatçı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Hazırlıklarını 2 ay öncesinden tamamladığımız ve 4500 koltuk kapasiteli salonun tüm biletlerinin satıldığı 17 Kasım 2024 tarihli Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde yapmayı planladığımız konser, Küçükçekmece Belediyesi tarafından keyfi gerekçelerle iptal edilmiştir. Belediye ile yapılan sözleşmeye, öncesinde salon kiralama ücreti peşin ödenmesine ve mülki idarelerle yapılan görüşmelerde herhangi bir sakınca belirtilmemesine rağmen belediye başkanlığının bu keyfi yasakçı tutumu, açıkça Kürt kültürüne ve sanatına tahammülsüzlüğü göstermektedir. Bu yasakçı zihniyete karşı, halkımızın da teveccühü ile her yerde ve her koşulda daha iyisini ve daha güzelini yapmaya devam edeceğim. Takdiri değerli halkımıza bırakıyor, herkesi sevgiyle kucaklıyorum.”

AHMET ÖZER’İN TUTUKLANMASINDA ADI GEÇMİŞTİ

Rojda’nın konseri, kayyım atanan Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanma gerekçelerinden biri olarak geçmiş; sorgusunda neden Rojda’ya konser verdirdiği sorulmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem