Kızılcık Şerbeti'ne Taze Kan! Ünlü Oyuncu Artık Kadroda

Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda yeni bir isim daha katılıyor. Nilay'ın annesine hayat verecek karakter diziye 77. bölümde dahil olacak. İşte merakla beklenen o isim...

Kızılcık Şerbeti'ne Taze Kan! Ünlü Oyuncu Artık Kadroda

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezona yeni karakterlerle giriş yaptı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre de diziye Nilay'ın annesi dahil oluyor.

Kızılcık Şerbeti'ne Taze Kan! Ünlü Oyuncu Artık Kadroda - Resim : 1

Reyting rekorları kırmaya devam eden diziye, Nilay’ın (Feyza Civelek) annesi Serap rolüyle Neslihan Yeldan geliyor. Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti’ne 77. bölümde olacak.

Kızılcık Şerbeti'ne Taze Kan! Ünlü Oyuncu Artık Kadroda - Resim : 2

NESLİHAN YELDAN KİMDİR?

25 Şubat 1969’da İstanbul’da doğan Neslihan Yeldan, oyunculuğa 1987’de Ortaoyuncular’da adım attı. 1995’te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı bitirdikten sonra, bir süre Kent Oyuncuları, İstanbul Halk Tiyatrosu’nda, Dormen Tiyatrosu’nda ve Duru Tiyatro’da çalıştı. Çeşitli televizyon dizileri ve reklam filmlerinde rol alan ve "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" ile BKM Oyuncuları’na katılan Yeldan, ayrıca “Bir Demet Tiyatro” dizisi ve “Bana Bir Şeyhler Oluyor” oyununda da rol aldı. Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı Füreya karakteriyle tanınan Neslihan Yeldan, çeşitli sinema ve dizi filmlerde aldığı rollerin yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapıyor.

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