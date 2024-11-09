'Can Yaman' Fırtınası Şimdi de Brezilya’da! İzlenme Rekorları Kırıyor

Ünlü oyuncu Can Yaman’ın “Erkenci Kuş” ve “Bay Yanlış” dizileri, Brezilya’nın en büyük dijital platformu Globoplay’de izlenme rekorları kırdı. İspanya ve İtalya'da büyük bir hayran kitlesi edinen Yaman, artık Güney Amerika'da da başarı kazandı.

'Can Yaman' Fırtınası Şimdi de Brezilya’da! İzlenme Rekorları Kırıyor

Kariyerine yurt dışında devam eden ünlü oyuncu Can Yaman'ın 35. doğum gününü, hayranları dünyanın dört bir yanından kutladı. Şu sıralar gündemde olan El Turco ve Sandokan dizileri seyirciyle buluşacak Can Yaman’ın eski dizileri de izlenme rekorları kırıyor.

'Can Yaman' Fırtınası Şimdi de Brezilya’da! İzlenme Rekorları Kırıyor - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Brezilyalı Grupo Globo’nun en büyük dijital platformu Globoplay önce Yaman’ın dünya dağıtımını Global Agency’nin yaptığı “Bay Yanlış” dizisini satın aldı, dizi büyük ilgi görünce bu kez ünlü oyuncunun platform “Erkenci Kuş” projesini aldı.

'Can Yaman' Fırtınası Şimdi de Brezilya’da! İzlenme Rekorları Kırıyor - Resim : 2

“A Sonhadora” adıyla yayınlanan Erkenci Kuş 28 Ekim’de yayınlandı ve önce 25 bölüm yayınlandı. Dizinin başarısı Brezilya ile Türkiye arasındaki kültürel bağları güçlendirerek Türk dizilerine sadık yeni bir hayran dalgası yarattı.

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