Can Yaman'a İspanya’dan 'Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'

Kariyerine İtalya'da devam etme kararı alan ve Avrupa'nın birçok bölgesinde büyük şöhret yakalayan oyuncu Can Yaman, dün akşam İspanya’nın önemli organizasyonlarından 2. South İntertanional Series Festivali kapsamında gittiği Cádiz şehrinde Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Mediaset İspanya’nın sponsorluğunda düzenlenen törene onur konuğu olarak çağrılan oyuncu, büyük ilgi gördü.

İSPANYA'DAKİ PROJELER DE YOLDA

Yaman, törende ödül için teşekkür ederek bölgede yaşanan sel ve fırtına nedeniyle hayatını kaybedenler içni üzgün olduğunu söyledi. Yaman, yakında İspanya’da bazı projeler yapacağını da ifade etti.