Can Yaman'a İspanya’dan 'Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'

Yurt dışında sürdürdüğü kariyerinde kuvvetli bir ivme yakalayan oyuncu Can Yaman, İtalya’daki başarılı işlerinin ardından İspanya’da büyük çıkış yakaladı. Yaman, 2. South İntertanional Series Festivali kapsamında Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldı. Oyuncu, törene katılarak ödülünü kabul etti.

Son Güncelleme:
Can Yaman'a İspanya’dan 'Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'

Kariyerine İtalya'da devam etme kararı alan ve Avrupa'nın birçok bölgesinde büyük şöhret yakalayan oyuncu Can Yaman, dün akşam İspanya’nın önemli organizasyonlarından 2. South İntertanional Series Festivali kapsamında gittiği Cádiz şehrinde Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Mediaset İspanya’nın sponsorluğunda düzenlenen törene onur konuğu olarak çağrılan oyuncu, büyük ilgi gördü.

Can Yaman'a İspanya’dan 'Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' - Resim : 1

İSPANYA'DAKİ PROJELER DE YOLDA

Yaman, törende ödül için teşekkür ederek bölgede yaşanan sel ve fırtına nedeniyle hayatını kaybedenler içni üzgün olduğunu söyledi. Yaman, yakında İspanya’da bazı projeler yapacağını da ifade etti.

Can Yaman'a Bardak Fırlattığı İddia Edilen Aslı Turanlı'dan AçıklamaCan Yaman'a Bardak Fırlattığı İddia Edilen Aslı Turanlı'dan AçıklamaMagazin
Fransa'da Olaylı Gece: Ortam Gerildi, Can Yaman'a Bardak Fırlatıldı!Fransa'da Olaylı Gece: Ortam Gerildi, Can Yaman'a Bardak Fırlatıldı!Magazin
Etiketler
Can Yaman İspanya
Son Güncelleme:
Hollywood Yıldızı Natalie Portman'dan İstanbul Çıkarması! Herkes Nedenini Merak Ediyor Hollywood Yıldızından İstanbul Çıkarması
Katran Sabununun Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Uzmanı Açıkladı Katran Sabununun Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Uzmanı Açıkladı
Murat Boz, İstanbul'dan Vazgeçti! Yeni Adresi Belli Oldu İstanbul'dan Vazgeçti! Yeni Adresi Belli Oldu
2024 Kızılay Haftası Ne Zaman? Kızılay Haftası Etkinlikleri 2024 Kızılay Haftası Ne Zaman? Kızılay Haftası Etkinlikleri