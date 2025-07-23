Mourinho'dan Yeni Salvolar: 'İşler Kökten Değişti'

Geçen sezon sık sık Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile atışan Mourinho, isim vermeden şimdi futbolda en önemli şeyin ‘algı’ olduğunu söylediği açıklamasında, "Şimdi, en çok algı yaratan kişi en iyisidir. Eskiden önemli işleri nasıl elde ederdiniz? Kazanarak. Peki şimdi? Sadece algı ile... 2004 yılında Avrupa şampiyonu olarak Premier Lig'e gittim ve o yıl iki yabancı antrenör Premier Lig'e gitti. Avrupa şampiyonu ve UEFA Kupası galibi. Benitez ve ben. Bugünlerde, adını bile bilmediğim antrenörler Premier Lig'e gidiyor. Bu saygısızlık değil, gerçeklik. Bazı antrenörler tarih ve rakamlara göre seçiliyor. Bugün satılan büyük fikir şudur: kazanmaktan daha önemli olan, böyle oynamak, böyle görünmektir. İşler kökten değişti” diye konuştu.