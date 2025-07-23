Mourinho'dan Yeni Salvolar: 'İşler Kökten Değişti'
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mourinho, Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü ile ilgili de ifadeler kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Zaman zaman yaptığı ikonik çıkışlarda gündeme oturan Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarında günümüzde teknik direktör olmanın daha zor olduğunu belirttiği açıklamasında, "Daha zor. Oyun değişti. Her zaman çok basit ve hatta biraz aptalca görünen bir şey söylüyorum: En çok gol atan takım kazanır. Ama durum farklı. Antrenman düzeyinde, uzmanlaşma. Başlangıçta, bir antrenörün zaten bir yönetici olduğunu söylerdim. Şimdi düşünün... Kulüplerin bize destek olmak için sahip olduğu yapılar, oyuncuların spor eğitimi, medya” ifadelerini kullandı.
Geçen sezon sık sık Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile atışan Mourinho, isim vermeden şimdi futbolda en önemli şeyin ‘algı’ olduğunu söylediği açıklamasında, "Şimdi, en çok algı yaratan kişi en iyisidir. Eskiden önemli işleri nasıl elde ederdiniz? Kazanarak. Peki şimdi? Sadece algı ile... 2004 yılında Avrupa şampiyonu olarak Premier Lig'e gittim ve o yıl iki yabancı antrenör Premier Lig'e gitti. Avrupa şampiyonu ve UEFA Kupası galibi. Benitez ve ben. Bugünlerde, adını bile bilmediğim antrenörler Premier Lig'e gidiyor. Bu saygısızlık değil, gerçeklik. Bazı antrenörler tarih ve rakamlara göre seçiliyor. Bugün satılan büyük fikir şudur: kazanmaktan daha önemli olan, böyle oynamak, böyle görünmektir. İşler kökten değişti” diye konuştu.
Fenerbahçe’deki ilk yılının yeni bir dünyanın keşfi olduğunu kaydeden Mourinho, “Bazı biraz gizemli veya alaycı paylaşımlar yaptığım Instagram hesabım bile insanların bunu anlamasını sağlamadı. Bugün, deneyimlerimin bu yeni sezonu daha iyi hazırlamama yardımcı olup olmadığını göreceğiz” dedi.
Milli oyuncu Orkun Kökçü’nün Beşiktaş’a transferine ilişkin de konuşan Mourinho, “Transfer piyasasını takip ediyorum, ama gerçeklerin de farkındayım. Portekiz'de büyük hedefleri olan genç bir oyuncu için Türkiye'nin favori bir piyasa olduğunu düşünmüyorum. Kökçü mü? Ama Kökçü evine gidiyor. Evine gidiyor, erken çıkıyor ve iyi kazanıyor. Ve artık Bruno Lage'yi rahatsız etmiyor...” ifadelerini kullandı.