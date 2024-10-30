Hollywood Yıldızı Natalie Portman'dan İstanbul Çıkarması! Herkes Nedenini Merak Ediyor
İstanbul sokaklarında bir yıldız daha... Hollywood yıldızı Natalie Portman, Ballon d'or 2024 Ödülleri'ne katılmak için gittiği Paris'ten İstanbul'a geldi. Kız Kulesi'ni ziyaret eden Natalie Portman'ın neden İstanbul'da olduğu ise merak edilenler arasında.
Pedro Alonso O'choro ve Jared Leto'nun ardından İstanbul sokakları bir dünyaca ünlü yıldızı daha ağırlıyor. Henüz 12 yaşındayken 'Sevginin Gücü' adlı filmde canlandırdığı 'Mathilda' karakteriyle hafızalara kazınan Natalie Portman, Ballon d'or 2024 Ödülleri'ne katılmak için gittiği Paris'ten İstanbul'a geldi.
İstanbul turuna çıkan Nataile Portman, Kız Kulesi'ne gitti. Natalie Portman, hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.
Kariyeri boyunca birçok yapımda yer alan, 'Siyah Kuğu' ile Oscar kzaanan ünlü oyuncunun İstanbul'a gelme nedeni ise henüz belli değil.