Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' Eleştirisi: 'İslam Dünyasından Güçlü Bir Tepki Yükselmiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hafızlık Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kıymetli hocalarımızla dünyanın farklı köşelerinden Kur'an bülbülü kardeşlerimizle bizleri buluşturan rabbime sonsuz teşekkür ediyorum. 9. su düzenlenen yarışmamıza bu sene 54 ülkeden 94 yarışmacı iştirak etti. 35 ülkeden 41 yarışmacı finale kaldı. Yarışmamızın finali Şanlıurfa'da yapıldı. Birazdan iki farklı kategoride dereceye giren kardeşlerimize ödüllerini takdim edeceğim.

İslam alemi bugün geçmişte olmadığı kadar çetin bir sınavdan geçiyor. İsrail'i on yıllardır işgal ettiği, soykırım uyguladığı Gazze ve Filistin toprakları zulümle uğraşıyor. Bir avuç toprak parçasına hapsedilmiş 2 milyon kişinin üzerine sürekli bomba yağdırıldığı utanç verici günler yaşıyoruz. Katliam kadar acı olan bir başka gerçek yıllardır bize adres gösterilen kurum ve kuruluşların içine düştüğü acizliktir. Gözü dönmüş İsrail, sadece BMGK'yı değil görevi barışı, insan haklarını korumak olan tüm yapıları esir almıştır. 13 aydır çocuklar soykırıma uğruyor.

'TÜM MASKELERİ İNDİRDİ'

Canlı yayında gazeteciler kurşunlarla öldürülüyor. Ama bünyesinde on binlerce personelin çalıştığı uluslararası kurumlardan hiçbir itiraz gelmiyor. Netanyahu denilen insanlık düşmanını durduracak etkili, caydırıcı herhangi bir adım atılmıyor. Bu insanlığın tükenişidir. Bu ikinci dünya savaşı sonrası kurulan küresel sistemin kendi kendini feshettiğinin en somut göstergesidir. Gazze soykırımı dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir.

'İSLAM DÜNYASINDAN GÜÇLÜ BİR TEPKİ YÜKSELMİYOR'

Gazze halkı işgalciler karşısında 390 gündür kahramanca direniyor. Çanakkale'yi geçilmez kılan istiklal aşıkları gibi direniyor. Aynı zamanda bizim için, tüm insanlık için yiğitçe direniyor. Birkaç ülke dışında, üzülerek söylüyorum İslam dünyasından güçlü bir tepki yükselmiyor. Bu dağınıklığın da tarihe kaydedildiği unutulmamalı. Bu cendereden kurtulup, selamete ulaşmamızın yegane yolu Kuran'a ve sünnete bağlılıktan geçmektedir.

Bizim yerle bir edilen yıkıntıların içinde elinde Kuran'ı Kerim ile şehit olan çocuklara borcumu var. Afrika'nın en ücra köşelerinde ellerini semaya kaldırmış kardeşlerimize karşı mesuliyetlerimiz var. Dünyanın 4 bir yanında hayatta kalma mücadelesi veren gariplerin bu ümmetten ümidi var. Kardeşlerimizi özellikle verdiğimiz sözü unutmayacağız. Sırtımızı da onlara dönmeyeceğiz. Biz birbirimize emanet edilmiş kardeşleriz. Dilimizle, elimizle, kalbimizle dualarımızla kardeşlerimizin yanında olmalıyız.

Nazilerin toplama kamplarını aratmaysan koşullarda yaşamaya mahkum ettikleri bu 2 milyon insana her türlü kötülüğü yapacaklar. İnsanlığın daha da dibe vurmaması için insanlığın harekete geçmesi şart. Kalbi Filistin ve Lübnan için atan tüm insanlara, mazlumlara el uzatmak için çağrıda bulunuyorum.