Cumhurbaşkanı'nın Tepkisi Merak Ediliyordu: 'Cesur Çıkış' Deyip Bahçeliye Teşekkür Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhuriyet Bayramı’nı 85 milyon olarak hep beraber kutladık. Yurtdışındaki temsilciliklerimizde de 29 Ekim sevinci büyük bir gururla yaşandı.

Geçen hafta Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından biri olan TUSAŞ'ın tesislerine yönelik alçakça bir terör saldırısı oldu. Saldırıda şehit düşen kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyor tedavisi devam eden yaralılarımıza da şifalar temenni ediyorum.

'CUMHURİYET TÜRK'ÜN DE KÜRT'ÜN DE CUMHURİYETİDİR'

Cumhuriyet belli bir şahsın, belli bir kitlenin, meşrebin, etnik kökenin cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet, zenginin olduğu kadar yoksulun da cumhuriyetidir. Ne kadar batılının güneylinin cumhuriyetiyse o kadar da kuzeylinin, doğulunun cumhuriyetidir.

Cumhuriyet Alevinin de Sünninin de cumhuriyetidir. Sağın da solun da cumhuriyetidir. Çoğun da azın da cumhuriyetidir. Bu Cumhuriyet inancı düşüncesi yaşam biçimi her ne olursa olsun kendisini bu vatana, bu millete ait hisseden herkesin cumhuriyetidir. Bu Cumhuriyet Türk’ün de elbette Kürt’ün de cumhuriyetidir. Bu Cumhuriyet hepimizin eseridir. 85 milyonun tamamının cumhuriyetidir.

Ben inanıyorum ki bu topraklar üzerinde yaşayan, bu topraklara vatandaşlık bağı ile yaşayan kimsenin Cumhuriyetle bir sorunu, problemi yoktur.

Cumhuriyet fikrinin arkasına saklanarak ayrımcılık yaptılar. Zulmettiler, ötekileştirdiler. Cumhuriyet fikrinin ardına gizlenip, bu ülkenin huzuruna, birliğine en büyük zararı verdiler. Milletimiz tüm olumsuzluklara rağmen ona sımsıkı sahip çıkmış korumuş kollamıştır.

Coğrafyamızdaki kaosa bakanlar korkmuşlar, ürkmüşler ve tedirgin olmuşlar ve cumhuriyetimize ürkek bir kuş muamelesi yapmışlardır. Bu milletin her bir ferdi, özellikle gençlerimiz şunu çok iyi bilmeli. Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir devlet değildir.

Biz 29 Ekim 1923’te ilk defa tarih sahnesine çıkmış değil, sahneye yeniden çıkmış bir milletiz. Kuşkusu 29 Ekim, çok önemlidir. Tarihin kritik bir dönüm noktasıdır. Ancak bu aziz millet yüz yıllardır, bin yıllardır hem tarih sahnesinde var olan hem de tarih yazan, tarih yapan bir millettir. Şu yer yüzünde korkuyu korkutan yegane millet bulunduğumuz asil millettir.

Bizim cumhuriyetimizin mayası kardeşliktir. Onu ilelebet ayakta tutacak olan da şu içinde bulunduğumuz kardeşliğimizdir. Cumhuriyetimiz 101 yılda çok önemli mesafeler kat etti.

Şunu kabul etmemiz gerekir, belli dönemlerde cumhuriyetin öz evlatları ayrımcılığa maruz kaldılar. Görmezden gelindiler, hırpalandılar. Güzel günler de gördük ama ondan daha fazla acı gördük, baskı gördük. AK Partimizi kurarken en büyük idealimizi devletle milleti buluşturmak, milletimizin kardeşliğini daha da yüceltmekti. Bu ülkede dindarlara 2. sınıf vatandaş muamelesi yapılıyordu. Ayrımcılığa son verdik. Yoksulun sesi çıkmıyordu, garip gurabanın elinden tuttuk. Alevi kardeşlerimizin sorunları vardı, çözmek için adımlar attık. Tüm bunları sabote etmek için çok engeller çıkardılar. Darbe girişimlerinde bulundular. Biz yılmadık ve kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmedik.

Hak ve özgürlükleri genişletme konusunda en cesur adımları biz attık. Bunu yaparken dedik ki terörü kurutacağız. Eş zamanlı olarak kardeşliği büyüteceğiz. Aradan geçen 22 yıl boyunca aynı istikamette sarsılmadan yürüdük ve yürüyoruz.

'TÜRK İLE KÜRT'ÜN KARDEŞLİĞİNİ BÜYÜTMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK'

Türk ile Kürt’ün kardeşliğini büyütmek için ne yapılması gerekiyorsa hemen hepsini denedik tecrübe ettik. Fakat her seferine bir duvar, bir ihanet çıktı. Sorundan beslenenler sorunun çözülmesine engel oldular. Terörden beslenenler terörün bitmesini istemediler. Tuzaklar kurdular. Çok bedel ödedik, çok ihanet gördük. hatta kelimenin tam anlamıyla sırtımızdan, birilerinin dediği gibi maalesef hançerlendik. Ama umudumuzu yitirmedik, kardeşlik hukukundan asla ve asla ayrılmadık.

Türkiye'nin aydınlık geleceği için ne yapılması gerekiyorsa asla geri durmayacağız.

Türkiye bugün düne göre, çok farklı bir yerdedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle devlet içindeki devletin kurumları arasındaki uyumu güçlendirdik. Ordumuza, emniyetimize sızmış olan hain FETÖ terör örgütünü temizledik. Millet iradesi üzerindeki vesayetleri kaldırdık. Terörle mücadelede çok büyük ilerleme kaydettik. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası Cumhur İttifakı'nı kurarak milletimize özgüven kazandırdık.

Türkiye'yi kardeşlik ekseninde büyütmek için önümüzde bulunmaz bir imkan çıkmıştır Buradan MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı Bahçeli'ye grubum adına selam ve şükranlarımı tekrar ifade ediyorum. Devlet Bey cesur çıkışlarıyla, akıl dolu cümleleriyle daima tarihe istikamet çizen bir liderdir. Kendisi her fırsatta anlayabilenler için, vatan sevgisinin cumhuriyet sevgisinin, milliyetçiliğin ne manaya geldiğini en çarpıcı şekilde izah etmiştir.

MHP Genel Başkanının çağrısını bu çerçevede okuyanlar önümüze açılan tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır. Buna karşılık ortak çıkarlar yerine kendi şahsi ve zümrevi gündemlerinin peşinde olanlar her zamanki gibi tutarsızlık ve boş laf bataklığında çırpınmayı sürdürmektedir. Bizim muhatabımız milletimizdir.

Bizim Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, kandan beslenen terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur olamaz da. Israrla bizimle muhatap olmaya çalışma gayretleri, iplerini ellerinde tutan patronlarına kendilerini ispat uğruna yapılan şeylerden başka bir şey değildir. TUSAŞ'taki saldırı göstermiştir ki teröristin anlayacağı yegane dil terörle tavizsiz mücadeledir.

AYRINTILAR GELECEK…