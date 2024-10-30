İstanbul'da Feci Kaza! İETT Otobüsünün Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Zeytinburnu'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, İETT otobüsü kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Sevinç Tuna'yı fark etmeyerek ezdi. Kazada yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs şoförü Murat Ş. gözaltına alındı.

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İstanbul Zeytinburnu Seyit Nizam caddesi üzerinde 11.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, Murat Ş. yönetimindeki 34 HO 2338 plakalı İETT Özel Halk Otobüsü kırmızı ışıkta beklediği esnada yolcularını indirdi. Işığın kendisine yeşil yanmasıyla birlikte hareket eden Murat Ş. bu sırada kırmızı ışıkta geçen Sevinç Tuna'yı (80) fark edemeyerek ezdi.

İstanbul'da Feci Kaza! İETT Otobüsünün Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Resim : 1

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede bulunan vatandaşların da uyarmasıyla birlikte kadını ezdiğini fark eden otobüs şoförü Murat Ş. durumu hemen polis sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri talihsiz kadını bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Tuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul'da Feci Kaza! İETT Otobüsünün Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Resim : 2

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Şoförün gözaltına alındığı öğrenilirken, talihsiz kadının cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA-İHA

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