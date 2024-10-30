Bahçeli'nin 'Umut Hakkı' Çıkışı Soruldu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın O Soruya Tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması sonrası başlayan 'çözüm süreci' tartışmaları Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla daha da ısındı. Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a işaret ederek, "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız" demişti.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bahçeli'nin bu ilk çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısındaki açıklamaları merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında "Bugün önümüze bulunmaz bir imkan çıkmıştır. Sayın Devlet Bahçeli'ye grubum adına, aziz milletim adına selam ve şükranlarımı tekrar ifade ediyorum. Devlet bey tavır, konuşma, söylem ve siyasetiyle cesur çıkışlarıyla, akıl dolu cümleleriyle daima tarihe not düşen bir liderdir. Kendisi her fırsatta anlayabilenler için en açık şekilde izah etmiştir" ifadelerini kullandı.

'UMUT HAKKI' SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTI

Grup toplantısı çıkışında ise gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'nin "Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın" sözleri hatırlatıldı. Bir gazeteci, "Efendim MHP lideri Devlet Bahçeli terörist başı için umut hakkından bahsetti. Mecliste konuşsun dedi. Böyle bir şey söz konusu olur mu?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise önce ne sorulduğunu anlamadı, daha sonra yanındakiler tarafından 'umut hakkı' denilince yürüdüğü yolu işaret ederek 'Şöyle açalım' deyip yoluna devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'umut hakkı' sorularını cevapsız bıraktı.

Kaynak: Gerçek Gündem