Dervişoğlu'ndan Devlet Bahçeli ile El Sıkışma Açıklaması: Anıtkabir'deki O Anlar Gündem Olmuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile el sıkışmasıyla ilgili konuştu.

“ÜZERİMDE HAKKI OLAN İNSANLA ELBETTE EL SIKIŞIRIM”

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Dervişoğlu, "Protokol gereği yan yana yürüyorduk Devlet Bey ile. Üzerimde hakkı olan bir insanla elbette saygılı bir şekilde el sıkışırım. Mesele el sıkışmak değil, el uzatmak. Kimlere el uzattıkları noktasında sorun görüyorum" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISINA DÖNÜK ELEŞTİRİLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Dervişoğlu, Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Öcalan’ı kast ederek yaptığı çağrıya dönük eleştirilerini de sürdürdü.

Dervişoğlu şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sorunun çözümü için anahtarı 50 bin kişinin katilinin eline veremezsiniz. Kaldı ki bu daha önce denendi. Mektupları bile okundu. Muvaffak olundu mu? Hayır! Bir kere zamanlama yanlış. Bakın bu mesele Türkiye’nin kanayan bir yarası. Bunu çözmemiz lazım. Ama meseleye toptancı bir tarih şuuru ile yaklaşarak çözmeliyiz. Masum Kürtlerin istekleri ile bölücülerin kesiştiği noktaları bulabilirsiniz. Ben sert milliyetçi reflekslere konuşmuyorum. Bu konu böyle gündeme getirilmez. Buradan yeni tartışmalar çıkacak, ikinci cumhuriyet başlıkları gündeme gelecek, eskiden söylenen sözler çıkarılacak… Türkiye şu anda bu gerilimi kaldıramaz"

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı kast ederek yaptığı çağrı sonrasında İYİ Parti Lideri, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada kürsüden urgan ipi fırlatmıştı.

MHP ise bu urganı İYİ Parti’den talep etmiş, İYİ Parti’nin MHP’ye teslim ettiği urganı Devlet Bahçeli odasına asmıştı.

Yaşanan bu gerilimin ardından iki liderin Anıtkabir’de düzenlenen 29 Ekim töreninde tokalaşması dikkat çekmişti.

Kaynak: Habertürk