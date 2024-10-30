48 Yaşındaki Öğretmen Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Lale Kemal Kılıç Ortaokulu’nda uzun yıllardır coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Sarı (48), geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

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48 Yaşındaki Öğretmen Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Bursa'da Gemlik Lale Kemal Kılıç Ortaokulu’nda uzun süredir görev yapan coğrafya öğretmeni Mustafa Sarı (48) aniden rahatsızlanınca Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede kalp krizi geçirdiği öğrenilen öğretmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sarı’nın ölümü öğrencileri ve meslektaşlarını yasa boğdu. Mustafa Sarı’nın cenazesi, Lale Kemal Kılıç Ortaokulu’nda yapılacak törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Aydın’ın Nazilli ilçesine gönderilecek.

Kaynak: İHA

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