'Urgan' Tartışmasının Ardından... Anıtkabir'de Bahçeli ve Dervişoğlu'ndan Dikkat Çeken Tokalaşma

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun urgan atması, ardından ise MHP lideri Bahçeli'nin o urganı odasına asması... Tüm bunların ardından bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'e yapılan ziyarette Bahçeli ile Dervişoğlu'nun tokalaşması dikkat çekti.

Son Güncelleme:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşmasıyla başlayan 'çözüm süreci' tartışmaları, Bahçeli'nin grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı işaret ederek yaptığı "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız" açıklaması gündemin ana maddesi...

Bahçeli'nin tarihi çağrısı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, grup toplantısında urgan atıp "Al bunun başının ucuna as" demişti. Bahçeli de bunun üzerine urganı istemişti. Bahçeli, odasına urganı İYİ Parti'nin gönderdiği poşetle asmıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından bugün 19 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle devlet erkanının Anıtkabir'e yaptığı ziyarette dikkat çeken anlar yaşandı. Dervişoğlu ile Bahçeli'nin tokalaştığı anlar kameralara yansıdı.

MHP'li İsim Merak Edileni Yanıtladı! Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin Urganını Neden Odasına Astı?MHP'li İsim Merak Edileni Yanıtladı! Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin Urganını Neden Odasına Astı?Güncel

Dervişoğlu İp Fırlattı: Bahçeli Odasına Asmak İçin İstedi, İYİ Parti GönderdiDervişoğlu İp Fırlattı: Bahçeli Odasına Asmak İçin İstedi, İYİ Parti GönderdiSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Müsavat Dervişoğlu Devlet Bahçeli MHP İYİ Parti
Son Güncelleme:
Anasonun Faydaları Nelerdir? Anason Nelerde Kullanılır? Anasonun Faydaları Nelerdir? Anason Nelerde Kullanılır?
Kanal İstanbul İçin Tepki Çeken Karar Kanal İstanbul İçin Tepki Çeken Karar
Dubai Çikolatasının Sırrı Çözüldü! Mucidi İlk Kez Anlattı: 'Türkiye' Detayı Dikkat Çekti Mucidi İlk Kez Anlattı! 'Türkiye' Detayı Dikkat Çekti
Canan Karatay Kış İçin Önerdi: Yiyen 95 Yaşına Kadar Yaşar, Burnunuz Bile Akmayacak Canan Karatay Kış İçin Önerdi: Yiyen 95 Yaşına Kadar Yaşar, Burnunuz Bile Akmayacak