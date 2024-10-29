'Urgan' Tartışmasının Ardından... Anıtkabir'de Bahçeli ve Dervişoğlu'ndan Dikkat Çeken Tokalaşma

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşmasıyla başlayan 'çözüm süreci' tartışmaları, Bahçeli'nin grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı işaret ederek yaptığı "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız" açıklaması gündemin ana maddesi...

Bahçeli'nin tarihi çağrısı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, grup toplantısında urgan atıp "Al bunun başının ucuna as" demişti. Bahçeli de bunun üzerine urganı istemişti. Bahçeli, odasına urganı İYİ Parti'nin gönderdiği poşetle asmıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından bugün 19 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle devlet erkanının Anıtkabir'e yaptığı ziyarette dikkat çeken anlar yaşandı. Dervişoğlu ile Bahçeli'nin tokalaştığı anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem