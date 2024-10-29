Kanal İstanbul İçin Tepki Çeken Karar

Kanal İstanbul ile ilgili eleştiriler ve tartışmalar sürerken, davacılara iletilen tebligatta, 2020 yılında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararına karşı açılan yürütmeyi durdurma davasının bilirkişi keşfi yapılacağı bildirildi. Danıştay 4’üncü Dairesi’nin kararına göre davacılardan bir kişi, 14-15 Kasım’daki keşfe katılabilecek ve ilave olarak sınırlı beyanda bulunabilecek.

'SÜREÇ HUKUKSUZ İLERLEDİ'

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre; Murat Kurum’un yeniden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olup onay vermesinin ardından mahkeme yeniden bilirkişi keşfi istedi. Ancak davacı kurumların öncelikli talebi, yürütmenin durdurulmasıydı. Avukat Ekin Öztürk Yılmaz, yürütmenin durdurulması mekanizmasının ivedi yargılamaya tabi olduğunu belirterek, sürecin hukuksuz ilerletildiğini dile getirdi.

'BİLİRKİŞİ KEŞFİ YERİNE KARAR İPTALİ OLMALIYDI'

Avukat Yılmaz, “Artık, Kanal İstanbul projesine ilişkin verilen ÇED olumlu kararına ilişkin keşif aşamasındayız. Daha önceki davalarda bilirkişi raporu mahkemeye sunulmuştu. Rapor projenin yaratacağı tahribatı gözler önüne sermişti. Sonrasında rapora göre mahkeme, iptal kararı vermek yerine, dosyaları Danıştay’a göndermişti. Tüm dosyalar da Danıştay’da görülmeye başlamıştı. Bilirkişi raporu da Danıştay’a gönderilmişti. İptal kararı yerine, yeniden bilirkişi yapılmasına karar verildi" diye konuştu.

'KEŞİF DAVACI TARAFLA BİRLİKTE YAPILIR'

Davanın açılmasından bugüne dek hala karar verilmediğini vurgulayan Ekin Öztürk Yılmaz, "Yürütmenin durdurulması mekanizması anlamı yitirildi. Yargılamadan beklenen amaç ortadan kaldırılmış oldu. Böylesi bir süreçten sonra keşif yapılacak. Danıştay, davacı asilin ya da vekilinin beyanda bulunmasına karar verdi. Keşfin aslında davacı tarafla birlikte yapılması gerekir. Bunun bir anlamı var. Bizim birtakım iddialarımız var. Göstermek istediğimiz yerler var. Fakat Danıştay, yargılamayı prosedüre sıkıştıracak bir karar verdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gazete Duvar