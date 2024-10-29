Dubai Çikolatasının Sırrı Çözüldü! Mucidi İlk Kez Anlattı: 'Türkiye' Detayı Dikkat Çekti

Sosyal medyaya bomba gibi düşen, herkesin tatmak için metrelerce kuyruğa girdiği Dubai çikolatasının sır perdesi aralandı. Fikrin ilk sahibi, çikolatanın içerik ve isim fikrinin nereden çıktığını anlattı. Türkiye detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

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Dubai Çikolatasının Sırrı Çözüldü! Mucidi İlk Kez Anlattı: 'Türkiye' Detayı Dikkat Çekti

Sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına hızla giren ve girdiği günden itibaren taleplerde patlamanın yaşandığı Dubai çikolatasına dair merak edilenler cevap buldu. Çikolatanın fikir sahibi Mısır asıllı İngiliz girişimci Sarah Hamouda, sosyal medyada paylaşılan bir röportajda kendisine sorulan soruları yanıtladı. Hamileliği döneminde aşırı çikolata bağlılığı yaşayan kadın, o dönem yediği hiçbir çikolatanın kendisine yetmediğini dile getirdi.

Dubai Çikolatasının Sırrı Çözüldü! Mucidi İlk Kez Anlattı: 'Türkiye' Detayı Dikkat Çekti - Resim : 1

3 ayrı iç dolgusuna sahip çikolata adına çıkardığı markasının isminin açılımının Türkçe karşılığı "Çılgınca inanılmaz bir deneyim" demek. Bu alışılagelmişin dışındaki çikolatayı denemek isteyenler evde yapmaya çalıştı. Bazı marketlerde ürünü çalanlar bile oldu.

Dubai Çikolatasının Sırrı Çözüldü! Mucidi İlk Kez Anlattı: 'Türkiye' Detayı Dikkat Çekti - Resim : 2

Röportajda çikolatalardan birinin yapımında 'baklava'dan esinlendiklerini söyleyen Hamouda, "Neden Dubai?" sorusuna da "Duabi fırsatlar ülkesi" cevabını verdi. Marka bu ünle beraber sahte satıcılarla da uğraşmaya başladı. Marka dolandırıcılara karşı müşterilerini uyardı.

Dubai çikolatası, Maria Vehera isimli bir influencerın Sarah Hamouda'nın yarattığı çikolatayı denediği videoyu paylaşması üzerine adeta sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Video tam 93 milyon kere izlendi.

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