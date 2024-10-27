'Dubai Çikolatası' Çılgınlığı Büyüyor! Ayşe Ana Siparişlere Yetişemiyor

Uygun fiyatı tuttuk çünkü biz burada el yapımı ile yapıyoruz. En çok gençlerin talep ettiği bir çikolata. Bizim de kız çocuklarımız var. Dışarıdan alıyorduk fakat böyle bir işletmemiz olduğu için biz yapmaya karar verdik. Şimdi ise herkes gelip Dubai çikolatasını soruyor."