Dubai Çikolatası Nedir? Dubai Çikolatası Evde Nasıl Yapılır?

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan Dubai çikolatası, lüks görünümü ve yoğun tadıyla tatlı severlerin ilgi odağı olmayı başardı. Göz alıcı sunumu ve zengin malzemeleri ile dikkat çeken bu özel çikolata, aynı zamanda evde de kolaylıkla yapılabiliyor. Peki, Dubai çikolatası tam olarak nedir ve nasıl hazırlanır? İşte merak edilen detaylar ve evde yapımına dair püf noktaları...

DUBAİ ÇİKOLATASI NEDİR?

Adını görkemli ve zengin bir şehir olan Dubai’den alan bu çikolata, damak tadına hitap eden ve şık bir şekilde sunulan bir tatlıdır. Ana malzemeleri bitter çikolata ve krema olan Dubai çikolatası, fıstık, badem ve fındık gibi ek malzemelerle kişiselleştirilebiliyor. Bu zengin içerik, çikolatanın hem lezzetini hem de besin değerini artırıyor. Dubai’deki lüks çikolata üretiminden esinlenerek hazırlanan bu tat, özellikle görselliği ile sosyal medyada sıkça paylaşılıyor.

DUBAİ ÇİKOLATASI NASIL YAPILIR?

Dışarıda yüksek fiyatlar ödemek istemeyen tatlı tutkunları, Dubai çikolatasını evde hazırlamak için adım adım rehber arıyor. İşte evde Dubai çikolatası yapımının detayları...

MALZEMELER NELER?

1 yemek kaşığı tereyağı

5 yemek kaşığı kadayıf

2 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı fıstık ezmesi

3 yemek kaşığı fıstık içi

250 gram sütlü çikolata

HAZIRLIK AŞAMASI

Tereyağını eritme: İlk olarak, tereyağını bir tavada kısık ateşte eritiyoruz.

Kadayıfı kavurma: Eritilen tereyağının üzerine kadayıfı ekleyerek kavurmaya devam edin. Kadayıfın hafifçe kızarması gerekiyor.

Karıştırma: Kavrulan kadayıfı bir kaba alıp üzerine fıstık ezmesi, tahin ve fıstık içini ekleyerek iyice karıştırın.

Çikolatayı eritme: Başka bir kapta benmari usulü sütlü çikolatayı eritin. Elde ettiğiniz çikolatanın yarısını kullanacağınız kalıbın içine dökün ve dondurun.

Kremayı ekleme: Dondurulan çikolatanın üzerine fıstıklı karışımı ekleyin ve düzeltin.

Kalan çikolatayı ekleme: Kalan erimiş çikolatayı da üzerine dökerek yeniden dondurun.

Servis etme: Çikolata donduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

DUBAİ ÇİKOLATASI FİYATLARI NE KADAR?

Dubai çikolatasının fiyatları, markalar arasında değişiklik göstermektedir. Marketlerdeki fiyatlar ortalama 70 - 80 TL arasında değişirken, lüks işletmelerde menülerde yer alan Dubai çikolatasının fiyatı 400 - 500 TL gibi etiketlere sahip olabiliyor. Bu durum, Dubai çikolatasının kalitesi ve içeriğiyle doğru orantılıdır.

Dubai çikolatası, lüks bir tatlı deneyimi arayanlar için mükemmel bir alternatif sunuyor. Hem görselliği hem de lezzetiyle dikkat çeken bu çikolata, sosyal medyada ilgiyle karşılanıyor. Evde yapımının kolaylığı sayesinde, tatlı severler Dubai çikolatasını kendi mutfaklarında da deneyimleme şansı buluyor. Lüks tatların peşinde koşanlar için Dubai çikolatası, şık sunumu ve zengin içeriği ile harika bir seçenek. Eğer siz de farklı bir tat arıyorsanız, evde bu çikolatayı yapmayı deneyebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi