Dervişoğlu İp Fırlattı, Bahçeli Odasına Asmak İçin İstedi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına tepki göstererek ip fırlattı. Bahçeli'nin ise Dervişoğlu'nun attığı ipi istediği öğrenildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına çok sert tepki gösterdi.
Dervişoğlu, Meclis Grubu konuşmasında ip fırlatarak "Türk milletinin hayallerini astın, bu büyük milletin geleceğinizi kastettiniz. Al şimdi bu ipi başucuna as" dedi.
BAHÇELİ İPİ İSTEDİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise İYİ Parti'ye haber gönderdiği öğrenildi. Bahçeli'nin Dervişoğlu'nun attığı ipi odasına asmak için istettiği öne sürüldü.
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