İYİ Parti'den İstifa Etmişti! Dursun Ataş, AKP'ye Katılıyor: İşte Gerekçesi...

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra hangi partiye geçeceği merak konusu olan Dursun Ataş'ın AKP'ye geçeceği öğrenildi. Ataş'ın AKP'ye katılma gerekçesini ise "Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta yaşanan gelişmeler ortada, Türkiye'nin güçlü bir liderliğe ihtiyacı var. Şahsi siyasi hesaplar yapmanın zamanı değil. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte siyaset yapacağız" diyerek açıkladığı belirtiliyor.

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İYİ Parti'den İstifa Etmişti! Dursun Ataş, AKP'ye Katılıyor: İşte Gerekçesi...

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Dursun Ataş'ın hamlesi merak konusuydu. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100'de yaptığı açıklamada Ataş'ın AKP'ye geçeceğini söyledi.

İŞTE AKP'YE KATILMA GEREKÇESİ...

Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 1 buçuk ay kadar önce İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş partisinden istifa etti. 'Nereye geçecek, bağımsız mı kalacak, CHP'ye mi geçecek?" gibi bir takım sorular vardı. Ben Dursun Ataş ile görüştüm. Bunu son dakika olarak da senin programında veriyoruz. Dursun Ataş dedi ki “Ben Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geçeceğim.” Dursun Ataş AK Parti’ye katılıyor.

Gerekçesi de şu; 'Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta yaşanan gelişmeler ortada, Türkiye'nin güçlü bir liderliğe ihtiyacı var. Şahsi siyasi hesaplar yapmanın zamanı değil. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte siyaset yapacağız. AK Parti'ye katılıyorum."

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İYİ Parti'de Bir İstifa Daha! AKP'ye mi Geçecek?İYİ Parti'de Bir İstifa Daha! AKP'ye mi Geçecek?Güncel

Kaynak: TV100

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