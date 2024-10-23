CHP, Antalya'da Kampa Giriyor: Tarih Belli Oldu
Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya'da kampa girme kararı aldı. Milletvekilleri 1-3 Kasım tarihleri arasında Antalya'da kampa katılacak.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 1-3 Kasım tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek.
Gerçek Gündem'in parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, CHP'li milletvekilleri Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Antalya'da kampa girecek.
1-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampta son ekonomik ve siyasi gelişmeler değerlendirilecek, yeni yasama döneminde izlenecek yol haritası belirlenecek.
Kaynak: Gerçek Gündem