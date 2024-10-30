'Paramı Alamıyorum' Diyen İnşaat İşçisi, İntihar Girişiminde Bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir okul inşaatında çalışan 48 yaşındaki E.B., çalıştığı inşaat firmasından parasını alamadığını iddia ederek inşaat halindeki okulun çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekibi şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin uzun çabaları neticesinde ikna edilen şahıs çatıdan indirildi.



E.B., ifadesi alınmak üzere Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kaynak: İHA