Annesini Korumak İsteyen Genç Kadın, Baba Katili Oldu

Ümraniye’de 27 yaşındaki genç kadın annesine saldıran babasını durdurmak istedi. Çıkan kavga sırasında babasını bıçaklayan kadın, ölümüne neden oldu.

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Annesini Korumak İsteyen Genç Kadın, Baba Katili Oldu

Ümraniye, Dumlupınar Mahallesi’nde 26 Ekim Cumartesi günü saat 19:30 sıralarında meydana gelen olayda bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 60 yaşındaki Atalay A.'yı bıçaklanarak yaralanmış bir şekilde buldu. Hemen hastaneye kaldırılan Atalay A. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren 27 yaşındaki Ayşe A.’yı gözaltına aldı. Ayşe A. emniyette verdiği ifadesinde; "Sürekli eve alkollü geliyordu. Bana ve anneme şiddet uyguluyordu. Olay günü yine eve alkollü geldi. Annemle kavga ettiler. Elindeki bıçakla onun üzerine yürüyünce ben araya girdim. İtişme sırasında bıçak yere düştü.

Ben bıçağı aldım. Benim elimden bıçağı almaya çalışırken bıçak ona saplandı" dediği öğrenildi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri işlemleri tamamlanan şüpheli Ayşe A.’yı gözaltına aldı. Şüpheli Ayşe A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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