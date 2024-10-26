Can Yaman'a Bardak Fırlattığı İddia Edilen Aslı Turanlı'dan Açıklama
Fransa'da düzenlenen Cannes etkinlikleri sırasında, Can Yaman ile Aslı Turanlı arasında yaşandığı iddia edilen bir kavga, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yaman’a bardak fırlattığı öne sürülen Turanlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın yanlış anlaşıldığını ve bardağının yere düştüğünü belirtti.
Kaynak: Sabah
Fransa'da düzenlenen Cannes etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bir partiye katılan Can Yaman ve Aslı Turanlı hakkında bomba bir iddia ortaya atılmıştı.
İddialara göre, Yaman’ın yakınlaşma isteği sonrası Turanlı elindeki bardağı Yaman’a fırlattı. Olay sosyal medyada hızla yankı uyandırdı.
Kariyerine İtalya’da devam eden başarılı oyuncu Can Yaman'dan geçtiğimiz aylarda şaşırtan bir hamle gelmişti. Instagram hesabını kapatma kararı alan Yaman'ın bu hareketi hayranlarını bir hayli üzmüştü. Son olarak Fransa'nın Cannes şehrinde bir tanıtım firması tarafından düzenlenen partiye katılan Can Yaman, sektörün önde gelen isimleri ile bir araya geldi.
Bu özel etkinliğe katılanlar arasında oyuncu Aslı Turanlı da vardı. Türk oyuncuların akın ettiği Cannes Film Festivali'nde çok konuşulacak bir olay yaşandı.
Sabah'ın haberine göre, gecenin ilerleyen saatlerinde, Can Yaman'ın Turanlı'ya yakınlaşma girişiminde bulunması üzerine Turanlı, elindeki bardağı Yaman'a doğru fırlattı ve partide kısa süreli bir kargaşa meydana geldi.
ASLI TURANLI'DAN AÇIKLAMA
Ancak söz konusu iddiaların ardından Aslı Turanlı'dan bir açıklama geldi. Instagram hesabından açıklama yapan Turanlı, şunları kaydetti:
"Bugün tatsız bir haber ile uyandım.
"Can Yaman'a Bardak Fırlattı"
şeklinde medyaya yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmek isterim. Can ile tesadüfen karşılaştığım partide ayaküstü sohbet ederken elimden bardak yere düştü.. O sırada bu olaya tanık olanlar olmuş ve bardak fırlatmışım gibi algılanmış maalesef..Ülke gündemi yeterince hassasken gündemi bu şekilde meşgul etmek ve yanlış anlaşılan bir olayın öznesi olmak beni ayrıca çok üzdü..
Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek ve olayın doğrusunun bu olmadığını sizlerle paylaşmak istedim.
Sevgiler."