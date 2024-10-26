Can Yaman'a Bardak Fırlattığı İddia Edilen Aslı Turanlı'dan Açıklama

Sabah'ın haberine göre, gecenin ilerleyen saatlerinde, Can Yaman'ın Turanlı'ya yakınlaşma girişiminde bulunması üzerine Turanlı, elindeki bardağı Yaman'a doğru fırlattı ve partide kısa süreli bir kargaşa meydana geldi.

ASLI TURANLI'DAN AÇIKLAMA

Ancak söz konusu iddiaların ardından Aslı Turanlı'dan bir açıklama geldi. Instagram hesabından açıklama yapan Turanlı, şunları kaydetti:

"Bugün tatsız bir haber ile uyandım.

"Can Yaman'a Bardak Fırlattı"

şeklinde medyaya yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmek isterim. Can ile tesadüfen karşılaştığım partide ayaküstü sohbet ederken elimden bardak yere düştü.. O sırada bu olaya tanık olanlar olmuş ve bardak fırlatmışım gibi algılanmış maalesef..Ülke gündemi yeterince hassasken gündemi bu şekilde meşgul etmek ve yanlış anlaşılan bir olayın öznesi olmak beni ayrıca çok üzdü..

Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek ve olayın doğrusunun bu olmadığını sizlerle paylaşmak istedim.

Sevgiler."