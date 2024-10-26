Fransa'da Olaylı Gece: Ortam Gerildi, Can Yaman'a Bardak Fırlatıldı!

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen bir partide, Türk oyuncular Aslı Turanlı ve Can Yaman arasında gergin anlar yaşandı. Yapımcılar, oyuncular ve sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı partide Yaman ve Turanlı karşılaştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, gecenin ilerleyen saatlerinde, Can Yaman’ın Turanlı’ya yakınlaşma girişiminde bulunması üzerine Turanlı, elindeki bardağı Yaman’a doğru fırlattı. Bu hareket kısa süreli bir karmaşaya yol açtı.

Olayı gören bazı davetliler ise Turanlı’nın elindeki bardağı bilinçli olarak fırlatmadığını, başka birinin çarpması sonucu bardak Yaman’a doğru savrulmuş olabileceğini söyledi.

Kaynak: Sabah