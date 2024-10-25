MasterChef'te Olaylı Gece! İki Yarışmacı Gerildi... 'Herkes Kendine Yakışanı Yapıyor'

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'in son bölümüne eski yarışmacılar konuk oldu. Alican, Eda, Metin, Hasan, Barış, Tolga, Azize, Ayaz ve Barış konuk oldu. Kırmızı takım eleme adayı belirlemek için dokunulmazlık oyununa çıktı. Burada Beyza dikkat çeken sözler söyledi.

Beyza yaptığı açıklamada, "Takımda olur olmazsa olmaz gibi ben öyle hissettim. Ben elimden geleni yaptım. Ben öyle bir hava aldım takımdan moralimi bozdu. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Arkadaşlarımı düşünürüm sonuna kadar yarışırım. Bazı insanlar o havayı veriyorlar. Potada değilken bu oyunu alacağız diyorlar potadayken bambaşka oluyorlar. Kerem ağabey var Alper zaten potadaydı bilmiyorum. Verdiği hava her şeyi değiştiriyor. O çok takımı etkiliyor. Bu oyunu alabilirdik şefim, çok sinirliyim. 3-0 bizlik değil" dedi.

Kerem Beyza'ya yanıt olarak, "Çıktım oynadım yemeğim de geçti. Tabii ki haftanın başındaki motivasyonumu gerçekleştirmem beklenebilir bir şey değil. Yenilen bir takım var insan doğası motivasyonu düşüyor. Kimseye köstek olmadın. Ekstra motivasyon için kendimi zorlamadım" açıklamasında bulundu.

Yarışmacılar açıklama yaptıktan sonra dokunulmazlık oyununa geçildi. Kazanan Beyza oldu. Haftanın 5. ve 6. eleme adayları Nigar ve Ezgi oldu.