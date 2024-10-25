Survivor Yeni Sezonda Büyük Sürpriz! İlk İpucu Geldi

Survivor'ın yeni sezonuyla ilgili ilk ipucunu sunucu Murat Ceylan açıkladı. Ceylan, yeni sezonla ilgili heyecan verici sürprizler hazırlandığını belirtti.

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Survivor Yeni Sezonda Büyük Sürpriz! İlk İpucu Geldi

Survivor'ın uzun yıllardır sunuculuğunu üstlendiği Murat Ceylan, yeni sezonuna dair ilk açıklamalarını yaptı. Ocak ayında başlaması planlanan yarışmanın All Star formatıyla ekrana geleceği duyurulmuştu. Ceylan, yeni sezonla ilgili heyecan verici sürprizler hazırlandığını belirtti.

Survivor Yeni Sezonda Büyük Sürpriz! İlk İpucu Geldi - Resim : 1

Survivor’ın yeni sezonunda hangi ünlü yarışmacıların yer alacağı merakla beklenirken, Murat Ceylan hazırlıkların hızlandığını söyledi. "Yeni sezon için hazırlıklarımız başladı. Ülkeye döndüğümde etrafımdaki herkes geri saymaya başlıyor. Çok az kaldı. Bu sezon, bir önceki sezondaki beklentileri karşılamakla kalmayıp, izleyicilere hem sürprizler sunacağız hem de eğlenceli anlar yaşatacağız" şeklinde konuştu. Ceylan, yeni sezonda yine ekranlarda olacağını da müjdeledi.

Survivor Yeni Sezonda Büyük Sürpriz! İlk İpucu Geldi - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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