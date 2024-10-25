Askeri Kamuflajla Gezen Yabancı Uyruklu Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul’da askeri kamuflaj kıyafetiyle toplu taşımada yolculuk yapan yabancı uyruklu şahıs, Beylikdüzü'nde gözaltına alındı, sınır dışı edilecek.

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Askeri Kamuflajla Gezen Yabancı Uyruklu Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul’da askeri kamuflaj kıyafeti giymiş bir kişi, toplu taşıma aracında seyahat ederken vatandaşların tepkisini topladı. Yabancı bir dil konuşan bu şahsın metrobüste yolculuk yaptığı anlar, diğer yolcular tarafından kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Askeri Kamuflajla Gezen Yabancı Uyruklu Kişi Gözaltına Alındı - Resim : 1

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü harekete geçti. Polis, kamuflajlı kişinin kimliğini belirleyerek Beylikdüzü’nde gözaltına aldı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Askeri Kamuflajla Gezen Yabancı Uyruklu Kişi Gözaltına Alındı - Resim : 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan şüpheli hakkında "usulsüz kamu elbisesi veya nişanesi kullanmak" suçlamasıyla işlem başlatıldığını açıkladı. Yapılan duyuruda, şüphelinin sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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