Eskişehir'de Tefeci Operasyonu: 1 Gözaltı

Eskişehir’de jandarma ekipleri, tefecilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 kişi yakalandı.

Eskişehir'de Tefeci Operasyonu: 1 Gözaltı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Beylikova İlçesi’nde tefecilik yaptığı belirlenen şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Haksız kazanç elde etmek maksadıyla ihtiyaç sahibi şahıslara senet imzalatarak borç para verdiği ve baskı, cebir, şiddet kullanarak bu borçları katladığı, borcunu ödeyemeyen mağdurların gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirmek suretiyle tefecilik yaptığı öğrenilen H.Y. isimli şahsa, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda H.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramada ise, 8 adet isme yazılmış 2 milyon 788 bin 500 TL değerinde senet, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında ‘Tefecilik’ suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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