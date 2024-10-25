Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Kişi Yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Kişi Yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.

Kent genelinde, özel harekat polislerinin desteğiyle belirlenen 24 adrese gerçekleştirilen operasyonda 191 sentetik ecza, bir sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 119 adet tabanca fişeği ile 5 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 17 zanlı, emniyete götürüldü.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Kişi Yakalandı - Resim : 1

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Felçli Kocasına 6 Yıl Boyunca Bebek Gibi Baktı! Kocası İyileşince Yaptıkları Pes Dedirtti Felçli Kocasına 6 Yıl Boyunca Bebek Gibi Baktı! Kocası İyileşince Yaptıkları Pes Dedirtti
Mehmet Baransu'ya FETÖ'den Verilen Hapis Cezası Onandı Mehmet Baransu'ya FETÖ'den Verilen Hapis Cezası Onandı
BRICS'in Açılımı Ne? BRICS'e Hangi Ülkeler Üye? BRICS'te Kaç Üye Ülke Var? BRICS'in Açılımı Ne? BRICS'e Hangi Ülkeler Üye? BRICS'te Kaç Üye Ülke Var?
Dubai Çikolatası Nedir? Dubai Çikolatası Evde Nasıl Yapılır? Dubai Çikolatası Nedir? Dubai Çikolatası Evde Nasıl Yapılır?
MSB: 11 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi MSB: 11 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
4 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı 4 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı