Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Kişi Yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.
Kent genelinde, özel harekat polislerinin desteğiyle belirlenen 24 adrese gerçekleştirilen operasyonda 191 sentetik ecza, bir sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 119 adet tabanca fişeği ile 5 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 17 zanlı, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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