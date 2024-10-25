4 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Mersin merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

4 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana, Şanlıurfa ve Bursa'da göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

4 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

Adreslerdeki dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

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