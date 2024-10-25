Felçli Kocasına 6 Yıl Boyunca Bebek Gibi Baktı! Kocası İyileşince Yaptıkları Pes Dedirtti

Malezyalı Nurul Syazwani, yıllarca süren özverili bir bakıcılık sürecinin ardından, kocasının iyileşme yolculuğunu sosyal medyada paylaştı. Nazogastrik tüple besleme, bez değiştirme ve banyo yaptırma gibi günlük rutinlerini takipçileriyle paylaşan Nurul, kocasının bir trafik kazasında yaralanmasının ardından onunla altı yıl boyunca ilgilendi.

"UMARIM YENİ EŞİNLE MUTLUSUNDUR"

Ancak, Nurul'un bu özverisi, kocasının iyileşmesinin hemen ardından başka bir kadınla evlenmesiyle trajik bir sona erdi. Bu durum, sosyal medyada büyük bir şok yarattı ve Nurul, eski eşini tebrik ettiği bir Facebook gönderisi paylaştı. Silinmeden önce, "Kocamı tebrik ederim, umarım yeni eşinle mutlusundur. Aifa Aizam, lütfen ona benim gibi iyi bak. Artık onunla işim bitti" şeklinde yazdı.

4 Ekim'de sonuçlandığı bildirilen boşanma, Malezyalı sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma başlattı. Nurul’un kocasının iyileşmesinin hemen ardından boşanma kararı alması, takipçileri arasında hayal kırıklığına yol açtı. Nurul, altı yıl boyunca kocasının bakımını üstlendiğini, sık sık çocukları ve eşi için ihtiyaçlarını kendi karşıladığını hatırlatarak, "O dönemlerde onun her öksürüğü beni korkutuyordu" dedi.

Ancak Nurul, eski eşinin sorumluluklarını yerine getirdiğini düşündüğünü ifade etti ve sosyal medya kullanıcılarından kendisini ve yeni eşini hedef almamaları için çağrıda bulundu. Ayrıca, eski eşiyle birlikte kızlarını büyütme konusunda işbirliği yapacaklarını belirtti.

"BÖYLE NANKÖR BİR İNSAN OLAMAZ"

Kullanıcılar ise bu duruma tepki göstererek, "Bir koca olarak sorumluluklarını yerine getirmedi" ve "Böyle nankör bir insan olamaz" şeklinde yorumlar yaptılar. Bu eleştirilerin ardından Nurul, orijinal gönderisini sildi ve hem eski eşine hem de yeni eşine olan olumsuz dikkat için özür diledi. "Olan her şey benim hatamdı" dedi.

Nurul Syazwani'nin hikayesi, hem sadakat hem de hayal kırıklığı temalarını bir araya getirerek sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kaynak: Haber Merkezi