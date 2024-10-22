MasterChef Türkiye'de Geceye Damga Vuran Anlar! Şeflerin Yaptıkları Tepki Çekti

MasterChef Türkiye'de son kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan ıslak hamburger yapmalarını istedi. En iyi ıslak hamburgeri yapan Muratcan, mavi takım kaptanı olurken şeflerin ıslak hamburgerleri tek hamlede yemeye çalışmaları sosyal medyada tepki topladı.

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MasterChef Türkiye'de Geceye Damga Vuran Anlar! Şeflerin Yaptıkları Tepki Çekti

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin son bölümünde şefler, mavi takım kaptanlığı için yarışmacılardan ıslak hamburger yapmalarını istedi. Muratcan'ın kazandığı yarışta şefler ıslak hamburger yemeye doyarken yaşanan bir iddialaşma ekran başındaki izleyiciyi bayağı rahatsız etti.

MasterChef Türkiye'de Geceye Damga Vuran Anlar! Şeflerin Yaptıkları Tepki Çekti - Resim : 1

Danilo Şef'in ıslak hamburgeri tek hamlede yeme iddiası üzerine tüm şefler ıslak hamburgeri bir anda ağzına tıkıştırdı. Söz konusu durumla ilgili sosyal medyada yorum yağdı.

MasterChef Türkiye'de Geceye Damga Vuran Anlar! Şeflerin Yaptıkları Tepki Çekti - Resim : 2Sosyal medyada “Hoş bir görüntü değil”, “Görünce çok şaşırdım”, “O nasıl yemek ya”, “Bir anda yuttular resmen”, “Midem bulandı” gibi yorumlar yapıldı.

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