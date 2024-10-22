Dilan Polat ile Sıla Doğu Adli Kontrol Şartıyla Serbest: Çıkınca Hemen Ne Yaptılar?

Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında kardeşi Sıla Doğu ile kameralar önündeki hareketleri nedeniyle Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler, sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi.

Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

3 GÜN KARAKOLA GİDECEKLER

Dilan Polat ve Sıla Doğu çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, salı, perşembe ve pazar günleri polis merkezine giderek imza atacaklar.

SOSYAL MEDYA HAMLESİ

Dilan Polat ve Sıla Doğu serbest kalır kalmaz soluğu yine sosyal medyada aldı. Her anını Instagram'dan paylaşan Sıla Doğu, hesabını kitledi. 2.5 milyon takipçisi bulunan Doğu'nun bu hamlesi şaşırttı.

Sıla Doğu'dan sonra Dilan Polat da hesabını gizliye aldı. Ancak Dilan Polat'ın bu hamlesi uzun sürmedi sonra yeniden açtı.