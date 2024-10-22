Iron Maiden'ın Yıldızı Paul Di'Anno Hayatını Kaybetti

Heavy metal grubu Iron Maiden'dan1981 yılında ayrılıp yerini Bruce Dickinson'a bırakan Paul Di'Anno, İngiltere'nin Salisbury kentindeki evinde hayatını kaybetti.

Ünlü müzisyenin ölümü, ailesi adına plak şirketi Conquest Music tarafından yapılan açıklamayla doğrulandı. Açıklamada, "Ailesi adına, Conquest Music olarak Paul Andrews’un, bilinen sahne adıyla Paul Di'Anno'nun vefatını üzülerek duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi. Paul Di'Anno'nun birkaç yıldır sağlık sorunları yaşadığı, bu nedenle tekerlekli sandalyeyle sahnede performans sergilemek zorunda kaldığı da kaydedildi.

Eski grup arkadaşları, Instagram hesaplarında şu ifadeleri paylaştı:

“Paul’un Iron Maiden’a katkısı çok büyüktü ve bizi, neredeyse elli yıldır izlediğimiz yola çıkardı. Grup adına, Rod, Andy ve tüm Iron Maiden ekibi olarak Paul’un ailesine ve yakın dostlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Huzur içinde yat, Paul.”

Paul Di'Anno'nun ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.