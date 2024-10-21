Gözaltına Alınmışlardı... Dilan Polat ve Kardeşi Sıla Doğu Hakkında Yeni Gelişme

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’taki bir eğlence mekanında kameralar önünde öpüşmeleriyle gündeme gelmişti. 'Hayasızca hareketler'de bulunma suçundan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Gözaltına Alınmışlardı... Dilan Polat ve Kardeşi Sıla Doğu Hakkında Yeni Gelişme

'Kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarıyla yargılandığı davada tahliye olduktan sonra sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat, tahliyesini bir partiyle kutlamıştı.

Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun partide öpüştüğü anlar gündem oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan bir videoda yer alan görüntüler nedeniyle Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Sıla Doğu ve Dilan Polat öpüşme videosu sonrası gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Savcıya ifade veren Dilan Polat ve Sıla Doğa ardından hakimliğe sevk edildi. Mahkemede de hakim karşısında ifade veren Dilan Polat ve sıla doğu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Dudak dudağa öpüştükleri görüntülerle sosyal medyadan da tepki çeken Dilan Polat ve Sıla Doğu gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Etiketler
Dilan Polat
Son Güncelleme:
Sebzelik Bölümüne Sadece 1 Tane Yerleştirmek Yetiyor: Meyve ve Sebzeler Çok Uzun Süre Taze Kalıyor Sebzelik Bölümüne Sadece 1 Tane Yerleştirmek Yetiyor: Çok Uzun Süre Taze Kalıyor
Abdurrahman Dilipak Fethullah Gülen İçin Ayet Paylaştı! AKP'li İsimler Çileden Çıktı Abdurrahman Dilipak Fethullah Gülen İçin Ayet Paylaştı
Astrologlar Açıkladı: Saçlarınızı Bu Tarihlerde Sakın Kesmeyin! Bu Bilgiler İlk Kez Paylaşıldı Astrologlar Açıkladı: Saçlarınızı Bu Tarihlerde Sakın Kesmeyin! Bu Bilgiler İlk Kez Paylaşıldı
Bebekler Öldürülürken İzlemişsiniz, Siz de Katil Olmuyor musunuz? Bebekler Öldürülürken İzlemişsiniz, Siz de Katil Olmuyor musunuz?