Gözaltına Alınmışlardı... Dilan Polat ve Kardeşi Sıla Doğu Hakkında Yeni Gelişme

'Kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarıyla yargılandığı davada tahliye olduktan sonra sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat, tahliyesini bir partiyle kutlamıştı.

Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun partide öpüştüğü anlar gündem oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan bir videoda yer alan görüntüler nedeniyle Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Sıla Doğu ve Dilan Polat öpüşme videosu sonrası gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Savcıya ifade veren Dilan Polat ve Sıla Doğa ardından hakimliğe sevk edildi. Mahkemede de hakim karşısında ifade veren Dilan Polat ve sıla doğu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Dudak dudağa öpüştükleri görüntülerle sosyal medyadan da tepki çeken Dilan Polat ve Sıla Doğu gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.