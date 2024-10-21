Bebekler Öldürülürken İzlemişsiniz, Siz de Katil Olmuyor musunuz?

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen 'yenidoğan çetesi' soruşturması sonrası 10 hastanenin ruhsatı iptal edilirken, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Avcılar’da bulunan hastanesi Özel Avcılar Hospital da ruhsatı iptal edilen hastaneler arasında yer almıştı.

Müezzinoğlu skandalın patlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada vicdanının rahat olduğunu açıklamıştı. Müezzinoğlu bugün ise skandalın yaşandığı hastanesinde çalışanlarla bir araya geldi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVASI AÇACAKLAR

Burada hastane personellerine açıklama yapan Müezzinoğlu, “Öyle bir süreç gelişti ve oluştu ki şu an ne kurumun ne de içeride herhangi bir arkadaşımızın hak etmediği bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Bütün buna rağmen vicdanen ve fiziken güçlüyüz. Gün gelecek devran dönecek. Ama bu işin altından yüz akı ile çıkacağız. Sürecin bizlere yüklediği ağır yükler var. Hasta kabulü durduruldu. Ruhsatlarımız iptal oldu ya da el konuldu. Yürütmeyi durdurmasından başlayarak hukuk verdiği bütün dinamikleri yerine getireceğiz” dedi.

‘BEBEKLERİN BABASI DOKTORDAN DAHA ÇOK DOKTOR’

Konuşmasında, “Sıfır hatalıyız demek istemiyorum” diyen Müezzinoğlu, “Ama insanla ilgili konularda… Eksik, kusurlu hatalar olabilir. Planlı bir yanlışı bu kurumun ya da herhangi bir arkadaşımızın yapmayacağı konusunda huzurluyum. Ama yapılan sürece baktığımda bu ülkenin Türk halkının sağlığı adına beni rahatsız eden şeyler var. Karamsarlığım artıyor. Ülke sağlığı adına moralim bozuluyor çünkü artık hekim olmak zor. Doktor artık bebeğin annesi ya da yoğun bakımda yatan bebeğin babası doktordan daha çok doktor. Hükmü erken veriyor. Buna bizim medyamızda yöneticilerimizde, aklı selim olması gereken hukuk sistemimizde veya idari sistemimizde buna ne yazık ki çanak tutuyor" diye konuştu.

‘ÖLÜMLERİ NEDEN İZLEDİNİZ?’

Müezzinoğlu çetenin çökertilme sürecinde bebeklerin göz göre göre öldüğünü söyleyerek, “10 bebeğin ölümüne sebep olan çete veya katil, 10 bebeğin katili. Şimdi bakın çok net bir soru var ortada. İzlenme takibine alınmış kişiler veya yapılar, ya arkadaş birinci bebeğin ölümünü şayet katil diye değerlendiriyorsak ikinci bebeğin ölümünü neden bekliyorsun? 5 ayın içinde bu bebek ölümleri olmuş. Birincisi olmuş. ‘Fişini çek’ diyor. Bırak ölürse ölsün’ diyor. Peki sen devlet olarak güvenliği ve can güvenliğini sağlamak durumunda değil misin? Velev ki kasıt var. Kasıt olan şeyin ikincisini, üçüncüsünü niye bekliyorsun. Beklerken sen de katil olmuyor musun? Neden izlediniz? Medya sorsun neden izlemişler? Benim elimde silah var. Birinciyi öldürdüm. Dur bakalım ikinciyi de öldürecek mi? Dur bakalım üçüncü ne olacak? mı? Şimdi bu anlayış Türk sağlığını, Türk hukukunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devletinin anlayışını sağlıklı bir yere götürmez” diye konuştu.

Müezzinoğlu çalışanlarını ise izne çıkardı.

Kaynak: Gerçek Gündem