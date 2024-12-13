Somer Şef Turşuya Lezzet Katan Tüyoyu Açıkladı! Böyle Hazırlanmalıymış
Somer Sivrioğlu, Türk mutfağının önemli isimlerinden biri olarak turşu yapımı konusunda önemli bir tüyoyu herkesle paylaştı.
Geleneksel Türk mutfağının önemli bir parçası olan turşu, doğru yöntemlerle hazırlandığında sofralarımıza hem lezzet hem de sağlık katmaktadır. Turşu yapımında kullanılacak sebze ve meyvelerin taze ve kaliteli olması, hazırlık aşamasında hijyen kurallarına dikkat edilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, tuz oranının doğru ayarlanması ve uygun fermantasyon süresine özen gösterilmesi, turşunun lezzetini ve dayanıklılığını artıracaktır. Doğru saklama koşulları da turşunun uzun süre bozulmadan tüketilebilmesi için kritik bir faktördür.
Turşunun kas ağrılarına iyi geldiği bilinir. Kan şekerini dengeleyen turşu; kalp ve damar hastalıklarına karşı etkilidir. Turşunun hem lezzetli hem de sağlıklı olmasını isteyenler için açıklamada bulunan Somer Sivrioğlu bu tarifi önerdi:
MALZEMELER
1 litre su
1 çay bardağı üzüm sirkesi
3 kaşık kaya tuzu
İnce dilimlenmiş yarım limon
Fermantasyonu sağlaması için 4-5 adet nohut
TARİF
Turşu için kullanılacak sebzelerin çok iyi bastırılması ve bu sayede turşudaki su oranının çok az tutulması gerekir.
En iyi turşu için en az 2-4 hafta beklemek gerekir. Bu süre içinde hazırlanan turşunun kapağı kesinlikle açılmamalı ve fermantasyonu bozulmamalıdır.
AFİYET OLSUN!