Somer Şef Turşuya Lezzet Katan Tüyoyu Açıkladı! Böyle Hazırlanmalıymış

Geleneksel Türk mutfağının önemli bir parçası olan turşu, doğru yöntemlerle hazırlandığında sofralarımıza hem lezzet hem de sağlık katmaktadır. Turşu yapımında kullanılacak sebze ve meyvelerin taze ve kaliteli olması, hazırlık aşamasında hijyen kurallarına dikkat edilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, tuz oranının doğru ayarlanması ve uygun fermantasyon süresine özen gösterilmesi, turşunun lezzetini ve dayanıklılığını artıracaktır. Doğru saklama koşulları da turşunun uzun süre bozulmadan tüketilebilmesi için kritik bir faktördür.

Turşunun kas ağrılarına iyi geldiği bilinir. Kan şekerini dengeleyen turşu; kalp ve damar hastalıklarına karşı etkilidir. Turşunun hem lezzetli hem de sağlıklı olmasını isteyenler için açıklamada bulunan Somer Sivrioğlu bu tarifi önerdi:

MALZEMELER

1 litre su

1 çay bardağı üzüm sirkesi

3 kaşık kaya tuzu

İnce dilimlenmiş yarım limon

Fermantasyonu sağlaması için 4-5 adet nohut