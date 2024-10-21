Abdurrahman Dilipak Fethullah Gülen İçin Ayet Paylaştı! AKP'li İsimler Çileden Çıktı

Abdurrahman Dilipak, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölümünün ardından yaptığı paylaşımda "Gülen ölmüş. İnan lillahi ve inna aleyhi raciun. Allah'tan geldik ve Allah'a döndürüleceğiz. Gülen ve ağlayan adamın öbür dünyada gülecek mi, ağlayacak mı olduğunu o zaman göreceğiz. Gülencileri güldüren ve ağlatanların da hesabı o gün görülecek. Bu günü şahidliklerin çoğu o gün geçerli olmayacak sanıyorum" ifadelerini kullandı.

GÖZALTI ÇAĞRISI

Dilipak'ın bu sözlerinin ardından iktidara yakınlığıyla bilinen Avukat Burak Bekiroğlu, Dilipak için "ivedilikle gözaltına alınması" çağrısı yaptı. Bekiroğlu, Dilipak'a "Oranı buranı oynatma Dilipak. Şeytanın arkasından dua ediyorsun. En son dayanamadın nasıl gizlice terörist elebaşına hayran olduğunu bugün içinden çıkarttın" diye seslendi.

'REZİL'

Türkiye gazetesi yazarı ve TGRT Haber sunucusu Cem Küçük de Dilipak'a "Allahım aklımıza mukayet ol. Bu ne rezil açıklama böyle" diye tepki gösterdi.

AKP'nin sosyal medyada öne çıkan isimlerinden Fatih Tezcan da "Bu andan itibaren Abdurrahman Dilipak’la olan tüm alakam bitmiştir. Fetullah Gülen ve örgütü milyonlarca insanın kanına girdi, hayatlarına tecavüz etti, şahsıma kumpaslar kurdu, hayatımı zindan etti, ardından duâ okuyan kim olursa olsun aynı şekilde muamele ederim. Nokta" ifadelerini kullandı.

TEPKİLERİN ARDINDAN YENİ PAYLAŞIM

Abdurrahman Dilipak tepki çeken Gülen paylaşımının ardından yeni bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bu dünyada tartışıp durduğumuz şeylerin hakikati bize öbür dünyada gösterilecektir. Bana sorarsanız gülen CIA nın türkiyedeki teşaronudur. Bu konuyla ilgili 90 ların başından itibaren bir çok yazım var. Birileri bu adamın peşinden koşarken ben hep bu tehdide dikkat çektim. Bu bağlantıyı kuran da dönemin MİT müsteşarı Fuat Doğudur.

Onu diyanetle ilişkilendiren de DİB başkan yardımcısı Yaşar Tunagür’dür. İpler kopada kadar her istediklerini aldılar Paralel Devlet olarak. Düne kadar kadar bu konuda kendilerini uyaran birine trollerini saldırtanlar, bu konuda uluslararası sistemin kirli oyunlarını doğru anlamaya çalışsınlar. Kendi içlerindeki FETÖ nün zihniyet ikizlerine baksınlar Evet her nefis ölümü tadacaktır. Ondan geldik Ona döndürüleceğiz. O gün kim ağlayacak kim gülecek göreceğiz, o gizlenenlerin açıklandığı günde... Nasıl bilirsiniz derseniz yarın bu konuyu da yazacağım."