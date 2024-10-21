MasterChef'te Şoke Eden Eleme! Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Yıktı

MasterChef’te eleme heyecanı yaşandı. Tüm hafta eleme potasına girmemek için kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan biri hayallerine veda etti.

Geçtiğimiz hafta MasterChef'e veda eden isim Zübeyde olmuştu. Dün akşam ise yarışmadan Akın'la son ikiye kalan Nevzat başarısız olarak elendi.

Yarışmada ilk günden bu yana tavırları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Nevzat Gürol’dan ilk paylaşım geldi. Gürol, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Rüya gibi bir serüvenin sonuna geldik. Ama her son bir başlangıçtır. Bu yolculukta muazzam tecrübeler kazandım. Siz değerli takipçilerim ve sevenlerim bana bu yolda destek olduğunuz için hepinize minnettarım. İYİLİK İYİDİR…”