Tarlabaşı Toplum Merkezi Kapatma Davası Ertelendi

Davanın dokuzuncu duruşması Çağlayan’daki İstanbul 18’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. MA'nın aktardığına göre duruşmada, merkez avukatları ve yöneticileri hazır bulundu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Hafıza Merkezi, Beyoğlu Kent Savunması’nın temsilcileri de duruşmayı izledi.

İçişleri Bakanlığı avukatı, dosyanın dernekler hukukunda uzman bir bilirkişi ile pedagog veya psikolog bilirkişinin de içerisinde yer aldığı bir heyete gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, 2 merkez yöneticisi hakkında İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın sonuçlanmasından sonra bakanlığın talebinin değerlendirmesine karar verdi. Duruşma, 17 Mart 2025'e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Yoksulluk, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en yoğun şekilde yaşandığı Beyoğlu-Tarlabaşı’nda, bir toplum merkezi modeli olan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği (bilinen adıyla Tarlabaşı Toplum Merkezi – TTM) kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya.

25 Haziran 2021’den bu yana bazı medya organlarının karalama haberlerle hedef gösterdiği dernek, Haziran-Eylül 2021 döneminde çeşitli denetimlerden geçti. Denetimlerin ardından merkez hakkında iki ayrı dava açıldı.

İstanbul Valiliği tarafından İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde “Derneğin amacının gerçekleşmesinin olanaksız hale geldiği” gerekçesi ile derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmesi talepli bir dava açıldı. Bu davanın ilk duruşması, 14 Nisan 2022 Perşembe 11.45’te İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Aile Bakanlığı, Valilik yanında müdahillik talebi iletti. TTM avukatları, “15 yıldır var olan, kamuyla ortak iş yapan bir dernek nasıl yok olabilir” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianame ile İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde “hukuka ve ahlaka aykırılık” gerekçeleriyle derneğin feshi davası da açıldı.