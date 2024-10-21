Fethullah Gülen Öldü, Esnaf İndirim Kampanyası Başlattı

Esnaf Semih Arslan, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölümü nedeniyle iş yerinde yüzde 25 indirim kampanyası başlattı. İş yerinin camına bir pankart ile bu indirimi duyuran Semih Arslan, "Fethullah Gülen'in ölmesi şerefine indirim yapıyoruz. Halktan yoğun ilgi var, herkesi bekleriz" dedi. İndirim müşterilerin de ilgisini çekti.

Semih Arslan, müşterilerin indirim sonrası fiyat sorduğunu ve bir çok ürünle ilgilendiklerini kaydederek, “Bu indirimle hem duygularımızı ifade etmek hem de müşterilerimize bir avantaj sağlamak istedik” dedi.

“ALLAH DİĞER TERÖRİST LİDERLERİNİN BAŞINA DA NASİP ETSİN”

Bir başka indirim haberi ise İnegöl ilçesinden geldi. İşletmeci Süleyman Bayrak, işyerinin camına "FETÖ lideri terörist elebaşı Gülen'in ölümünün şerefine yüzde 25 ekstra indirim" yazısını astı.

Açıklama yapan Süleyman Bayrak, "Bugün güzel bir haber aldık. Terörist lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberini sosyal medyada gördük. Ben mutlu oldum, sevindim. Allah diğer terörist liderlerinin başına da bir an önce ölüm nasip etsin” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA