45 Davada Birinci Sanıktı: İşte Fethullah Gülen'in Kabarık Sicili

FETÖ lideri Fethullah Gülen’in ölüm haberinin gelmesinin ardından yargılandığı davalar da yeniden gündeme oturdu. 15 Temmuz darbe girişiminin de başındaki isim olarak bilinen Gülen hakkında Türkiye’de 45 dava açılırken, bu davalarda 1. Sanık olarak yargılandı. Ayrıca Gülen hakkında 27 suçtan da kırmızı bülten çıkarıldı.

Gülen, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Osmaniye, Antalya, Muğla, Bursa, Yalova, Edirne, Kırklareli, Erzurum, Erzincan, İzmir, Uşak, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya ve Isparta'da açılan toplam 45 davada "1" numaralı sanık olarak yargılanıyordu.

Terörist başı Gülen'in suçları arasında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme", "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik, sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme" bulunuyordu.

KASET KOMPLOSU

Fethullah Gülen, Ankara'da darbe girişiminden bir gün önce açılan ve kamuoyunda "FETÖ/PDY çatı davası" olarak bilinen davada sanık olarak yer alıyordu.

Örgütün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 sanık arasında bulunan Gülen, "Akıncı Üssü" davasında yargılanıyordu.

Terörist başı Gülen, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve "Kaset Komplosu" olarak bilinen davanın sanıklarından biriydi.

DAVALAR ARASINDA YOK YOK…

Gülen'in İstanbul'da yargılandığı dosyalar arasında "Tahşiye", "25 Aralık kumpas soruşturması", "Selam Tevhid'de kumpas", "VİP dinleme", "17 Aralık kumpas", "Futbolda şikede kumpas", "Hrant Dink cinayeti", "yasa dışı dinleme", "iş dünyası yapılanması" gibi davalar bulunuyor. Bu davaların bazılarında Gülen'in yanı sıra sanıklar arasında örgüt üyesi eski emniyet müdürleri de yer alıyordu.

Çok sayıda suça imza atan Gülen hakkında Erzurum'da açılan iki davalar "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarını içeriyordu.

Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyurulması üzerine kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesine yönelik Kırklareli'nde görülen davada da yargılanan FETÖ elebaşı, İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına yönelik davada da sanık olarak yer alıyordu.

CUMHURBAŞKANINA SUİKAST GİRİŞİMİ

Muğla'da, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine yönelik açılan ve karara bağlanan dava başta olmak üzere yargılamaları tamamlanan çok sayıda davada Gülen'in dosyası ayrılmıştı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten "sivil imam"lar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile darbe girişimini yöneten 16 asker hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" ile 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Söz konusu sanıklar hakkında ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs", "hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da 4 bin 597 yıl 9'ar aya kadar mahkumiyet talep eden savcı, 15-16 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünün, örgütlü olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ve işbirlikçileri tarafından planlanıp, gerçekleştirildiği sonucuna varıldığını bildirdi.

15 TEMMUZ DAVALARI İSE ŞÖYLE

- Darbe girişimi sırasında 34 kişinin hayatını kaybettiği Boğaziçi Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanıklı dava.

- Ankara Gölbaşı'nda 51 polisin öldürüldüğü Polis Özel Harekat yerleşkesine yönelik saldırıyla ilgili 406 sanıklı dava.

- Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirilme girişimi hakkındaki 61 sanıklı dava.

-AKP İstanbul İl Başkanlığı'nı ele geçirme girişimi hakkında 75 sanık hakkında dava açılan dava.

- Darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliği'ni işgal etme girişiminde bulunan 14'ü rütbeli, 90 eski askerin yargılandığı dava.

- Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni işgal etmek isteyen 17 eski askerin yargılandığı dava.

- TRT'nin Harbiye'deki yerleşkesinin işgal edilmesine ilişkin 32 eski askerin yargılandığı dava.

- Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'in öldürülmesine ilişkin açılan 18 sanıklı dava.

- Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüne ilişkin 69 sanık hakkında açılan dava.

- Darbe girişimi sırasında 2 TÜRKSAT görevlisinin öldürüldüğü Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 17 sanık hakkındaki dava.

- Ankara'da Cumhurbaşkanlığı eski Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin açılan 18 sanıklı dava.