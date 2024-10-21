Fethullah Gülen'in Ölüm Tarihi Gündem Oldu! Şoke Eden Detay...

FETÖ lideri Fethullah Gülen, 83 yaşında ABD'de öldü. Gülen'in 20 Ekim olarak açıklanan ölüm tarihi dikkat çekti. Bu tarih, FETÖ'nün Ergenekon Kumpası davasında yargılamaların başladığı 20 Ekim 2008'in yıl dönümüne denk geldi.

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Fethullah Gülen'in Ölüm Tarihi Gündem Oldu! Şoke Eden Detay...

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kadrolarına sızarak yapılanan Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in 83 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan örgüt liderinin ölüm haberini ilk olarak FETÖ'nün yayın organları paylaştı, ardından akrabaları da doğruladı.

Fethullah Gülen'in Ölüm Tarihi Gündem Oldu! Şoke Eden Detay... - Resim : 1

FETÖ lideri Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü bilgisi dikkat çekti. Çünkü FETÖ'nün, çoğunluğu asker olan yüzlerce kişiye kumpas kurduğu Ergenekon Davası'nın yargılamalarına 20 Ekim 2008 tarihinde başlanmıştı.

Ölüm tarihinin Ergenekon Kumpası'nın yargı sürecinin 16. yılına denk gelmesi sosyal medyada da gündem oldu.

Fethullah Gülen'in Ölüm Tarihi Gündem Oldu! Şoke Eden Detay... - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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