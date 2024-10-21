İmamoğlu'ndan Adaylık Çıkışı: Günü Geldiğinde...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerle Ankara’da bir araya gelerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin İmamoğlu'na yönelttiği sorular arasında CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı da vardı.

“GÜNÜ GELDİĞİNDE ADAYLARA MİLLETİMİZ KARAR VERECEK”

Adaylıkla ilgili soruyu yanıtlayan İmamoğlu, “Biz zaten yola çıkmışız. Bu düzene karşıyız. Yeni demokratik bir sistem kurmaya talibiz. Günü geldiğinde adaylara da milletimiz karar verecek. Birkaç elitin vereceği karar değil. Partimizin karar organları var. Cumhurbaşkanını da millet karar verecek. Bu istikamet doğru çizilmeli. Bunun gayreti içerisinde olacağım“ yanıtını verdi.

“SANKİ BİR YARIŞ VARMIŞ GİBİ SUNULMASI DOĞRU DEĞİL”

Konuşmasına devam eden İmamoğlu, “Ben Mansur beyin başarısı ile onur duyarım. Onun başarısı ile gururlanırım. Belediye başkanlarımızla muazzam bir dayanışma ortaya koyduk. Sanki bir yarış varmış gibi sunulması doğru değil. Ben mevki işine karşıyım. Biz takım arkadaşıyız. Takım arkadaşlığının sağı solu olmaz. Bunu sayın genel başkanımıza da söyledim. Günü geldiğinde partimiz en doğru kararı verecektir. Bizim belediye başkanları ile rekabetimiz sadece başarı rekabetidir. Birbirimizi yaralayıcı rekabet değildir" dedi.

“MANSUR BEYLE DİYALOĞUMU DA BURADA TARTIŞMAM”

Tüzük kurultayında yaşanan konuşma krizi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, meselenin garip bir noktaya evrildiğini dile getirerek Mansur Yavaş ile olan diyaloğunu tartışmaya açmayacağını ifade etti.

İmamoğlu, “Tüzük kurultayında günler öncesinde ben konuşmak istediğimi söylemiştim. Garip bir yere evrildi. Mansur beyle diyaloğumu da burada tartışmam. Biz yol arkadaşıyız. Takım arkadaşıyız. Birbirimize katkı sunarak, Türkiye’yi aydınlık sürece taşımaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habertürk