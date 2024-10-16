İmamoğlu Duyurdu... Metrobüste Doğan Bebeğe Gülümseten Jest

İstanbul Esenyurt’ta 35 haftalık hamile Hanife Mete, kontrol için hastaneye gitmek üzere Avcılar’dan metrobüse bindi. Metrobüs ile Cennet Mahallesi'ne geldikleri sırada sancıları başlayan Mete, doğumun başladığını söyleyerek araçtan inemedi. Genç kadın, eşi Cemal Mete’nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirdi.

Doğum sonrası hastaneye kaldırılan kadını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşanan olay sonrası konuşan Başkan Ekrem İmamoğlu, Metrobüs'te dünyaya gelen Yılmaz Bebek'in İstanbulkart ile ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz faydalanacağını açıkladı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Metrobüs’te dünyaya gelen Yılmaz Bebek İstanbulkart ile ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak. Mete ailesine bebeklerini sağlıcakla büyütmeleri dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem