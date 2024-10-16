Şırnak Valiliğinden Sağanak Yağış Uyarısı

Şırnak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kent genelinde gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: İHA