Şırnak Valiliğinden Sağanak Yağış Uyarısı

Şırnak Valiliği, kent geneli için uyarı yaptı. Valilik, yarın kentte beklenen sağanak yağışa karşı dikkatli olunmasını istedi.

Şırnak Valiliğinden Sağanak Yağış Uyarısı

Şırnak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kent genelinde gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İlk Kar Kapıya Dayandı! Meteoroloji’den Yeni Uyarı, İstanbul da Listedeİlk Kar Kapıya Dayandı! Meteoroloji’den Yeni Uyarı, İstanbul da ListedeGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Şırnak
Birden Irmağa Atladı: Şahsı İkna Çabalarının Ardından Sudan Çıkarıldı Birden Irmağa Atladı: Şahsı İkna Çabalarının Ardından Sudan Çıkarıldı
Meğer Yıllardır Yanlış Biliniyormuş: Sarımsak Yiyenler Yandı, Faydasından Çok Zararı Varmış Meğer Yıllardır Yanlış Biliniyormuş: Sarımsak Yiyenler Yandı, Faydasından Çok Zararı Varmış
TFF’den İhraç Edildi Yeni İşi Belli Oldu TFF’den İhraç Edildi Yeni İşi Belli Oldu
Erbakan Kurtulmuş'a Sahip Çıktı, Laikliği Hedef Aldı: 'İzahı Yapılmalı' Erbakan Kurtulmuş'a Sahip Çıktı, Laikliği Hedef Aldı