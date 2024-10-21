Bakanlardan Peş Peşe Fethullah Gülen Açıklamaları: FETÖ'yle Mücadelede Kararlılık Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, FETÖ lideri Fethullah Gülenin ölümüne ilişkin de konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ lideri Fethullah Gülen’in ölümüne ilişkin konuştu. Fidan, “Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür. Terörle mücadele ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullanarak sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor. Gülen'in ölümü bizde rehavet yapmaz. Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecekler."

BAKAN TUNÇ'TAN 'FETÖ'YLE MÜCADELE MESAJI

FETÖ lideri Gülen’in ölmesinin ardından bir paylaşım da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi. Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Tunç paylaşımının devamında şunları ifade etti:

“FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir. Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir.

FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla, milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek, milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecek, hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir."

'VERDİĞİ ZARARLARI UNUTMAYACAĞIZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Verdiği zararları unutmayacağız” dedi.

Işıkhan, “Alçak örgütün elebaşının devletimize, milletimize, dinimize ihanet ettiğini, verdiği zararları unutmayacağız” ifadelerini kullandı.