Dilan Polat ve Kardeşi Sıla Doğu Gözaltına Alındı: Avukatından Gerçek Gündem'e İlk Açıklama

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’taki bir eğlence mekanında kameralar önünde öpüşmesiyle gündeme gelmişti. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler ve sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi.

İKİ KARDEŞ ADLİYEDE

İnceleme sonucunda Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Gerçek Gündem'e konuşan avukat Sevinç Horoz, "Adliyeye gidiyorum, böyle bir şey varsa saçmalık" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem